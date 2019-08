Uomini e Donne, chi sono Giulio Raselli e Alessandro Zarino: età, professione, curiosità dei due nuovi tronisti

Giulio Raselli è un ex corteggiatore, Alessandro Zarino un ex tentatore di Temptation Island. Scopriamo insieme i volti dei nuovi tronisti di Uomini e Donne

Chi sono Alessandro Zarino e Giulio Raselli, due giovani che si siederanno presto sul trono di Uomini e Donne.

Chi è Alessandro Zarino

Alessandro Zarino nasce a Napoli il 28 marzo 1991.

Sin da piccolo, prova a far parte del mondo dello spettacolo, divenendo modello per alcuni tra i più famosi brand del panorama mondiale: Louis Vuitton, Versace, Dolce e Gabbana.

Fa parte dell’agenzia Elite, posto che è riuscito a ottenere grazie alla vittoria dell’Elite Model Look.

Oltre che modello, è anche un insegnante di crossfit e chef: entrambe le attività portano Alessandro a viaggiare e a spostarsi continuamente tra Milano e l’Australia.

Diventa noto al grande pubblico di Mediaset dopo la partecipazione, nelle vesti di tentatore, a Temptation Island, il game show di successo condotto da Filippo Bisciglia.

Chi è Giulio Raselli

Giulio Raselli nasce a Venezia l’1 gennaio 1990.

Sin da piccolo coltiva la passione per il basket: l’amore per questa disciplina lo porta a lasciare la casa dei genitori già a quattordici anni, con l’obiettivo di dedicarsene a livello professionistico. Tuttavia, la sua carriera giunge al termine in breve tempo.

Giulio inizia allora a lavorare per l’azienda di famiglia, nell’ambito dei gioielli. Titolare della Seven Jewles, la società collabora con brand rinomati e personaggi famosi nel mondo dello spettacolo e del business. Quest’attività lo porta a viaggiare molto.

Giulio è noto al grande pubblico di Mediaset per aver partecipato alla stagione televisiva 2018/2019 di Uomini e Donne. Aveva sceso le scale per la bellissima Giulia Cavaglia, che lo aveva tenuto fino alla fine del suo percorso. Seduto sulla poltrona rossa, Giulio aveva scoperto però di non essere la sua scelta.

Dopo quell’esperienza, Giulio partecipa anche a Temptation Island nelle vesti di tentatore assieme al collega Alessandro Zarino.