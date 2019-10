Uomini e Donne anticipazioni 11 ottobre, Giulio Raselli litiga con una corteggiatrice

Oggi pomeriggio andrà in onda su Canale 5 il secondo e ultimo appuntamento settimanale dedicato al trono classico di Uomini e Donne. La puntata di ieri ha stupito i numerosi fan della trasmissione. Per quale motivo? Sara Tozzi ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi rivelando i motivi che si celano dietro la sua scelta.

Uomini e Donne: riassunto della puntata

Clamoroso colpo di scena per Uomini e Donne. Sara Tozzi, tra le lacrime, ha comunicato la sua scelta di terminare il percorso all’interno del programma. La tronista modenese, dopo una serie di dubbio, scatenati anche dalla segnalazione giunta in studio sul corteggiatore Javier Martinez ha scelto di lasciare la trasmissione. Nel dettaglio, la giovane ha precisato che pensa ancora al suo ex pronta e di non sentirsi pronta per questa esperienza televisiva. Il pubblico ha apprezzato molto la sincerità della Tozzi. Sui social, si è immediatamente scatenato il toto nomi della tronista che affiancherà Giulia Quattrociocche.

In studio, sono stati accolti due ex volti di Temptation Island Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Dopo una lunga storia d’amore durata tre anni i due si sono lasciati e tra loro c’è molto astio per quanto successo nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Giulio Raselli discute con una corteggiatrice

Nella puntata di oggi assisteremo all’esterna tra Giulio e Irene. Tra i due c’è molto complicità, tant’è che il tronista ammette che è molto attratto da lei, almeno per ora, solo fisicamente. Irene va su tutte le furie per quanto affermato dal tronista. I due discutono in quanto le lo accuserà di dare attenzione solo alle ragazzine.

Proprio in questo momento perderà le staffe iniziando ad inveire e ne dirà di tutti i colori.