Devastante lutto a Uomini e donne, l’addio straziante sui social del noto protagonista del trono over: “Mi sento morire”

Uomini e Donne, il grave lutto che ha colpito un ex volto del programma il messaggio di addio sui social: “mi sento morire”

Un giorno particolarmente triste per un ex volto del trono over di Uomini e Donne. Non molte ore fa, Giuliano Giuliani ha condiviso sui social una drammatica notizia: è venuta a mancare sua mamma, lo straziante messaggio di addio sui social commuove il web.

Uomini e Donne, l’addio di Giuliano alla mamma

Uno dei programmi televisivi più seguiti del pomeriggio è, senza alcun dubbio, Uomini e Donne. Gli appassionati del trono classico del programma di Maria De Filippi ricordano sicuramente un protagonista: Giuliano Giuliani. L’ex cavaliere ha abbandonato la trasmissione dopo una serie di conflitti sorti con la redazione. Non molte ore fa, l’ex volto del programma ha condiviso una notizia che ha lasciato tutti senza parole. E’ venuta a mancare sua mamma. Giuliani ha condiviso la foto della mamma accompagnata dalla seguente didascalia:

“Addio mamma, mi sento morire”

Molti i messaggi di cordoglio e di vicinanza per l’ex cavaliere da parte dei suoi fan. E’ molto conosciuto sui social perché stato uno dei primi protagonisti del trono over di Uomini e Donne insieme a Gemma Galgani.

L’ex cavaliere parla del programma

In una passata intervista, Giuliano Giuliani ha voluto esprimere un suo pensiero in merito alla trasmissione:

“Maria De Filippi rimane sempre la regina della televisione, la ringrazio per l’ospitalità avuta, ma ho capito che la redazione ti usa come un pacco.”

L’ex cavaliere aveva poi aggiunto: