Uomini e donne, ‘Manuel ha tradito Giulia’: incastrato dall’ex di Temptation Island

Uomini e Donne, un ex concorrente di Temptation Island parla del tradimento di Manuel nei confronti di Giulia: “Ho la certezza del tradimento”

Ormai la storia del tradimento di Manuel è sulla bocca del gossip Il giovane che ha partecipato nell’edizione precedente di Uomini e Donne, secondo alcuni avvistamenti e indiscrezioni avrebbe tradito la giovane fidanzata Giulia Cavaglia ex tronista del programma di Maria De Filippi.

Uomini e donne, il tradimento di Manuel

Il giovane come ha raccontato anche in alcune instagram stories, pare che non abbia mai tradito la sua fidanzata. Ma a quanto pare non è cosi. A testimoniare il tradimento è stato proprio un video in cui si vede il giovane baciare un altra ragazza. Il video non è molto nitido e la sicurezza che fosse lui non c’è, ma in molti hanno riconosciuto il giovane. La notizia in poco tempo ha fatto il giro del web, tanto che anche la sua attuale ragazza, Giulia Cavaglia, conosciuta negli studi di Uomini e Donne, si dice ancora sotto choc.

Nonostante le svariate smentite, pare però che nessuno creda alle parole del ragazzo. A confermare il tutto anche un ex concorrente di Temptation Island, Giada Giovanelli.

“Ho la certezza, Manuel ha tradito Giulia”, lo sfogo di Giada

A quanto pare a dare conferma del presunto tradimento da parte di Manuel nei confronti di Giulia, è stata l’ex concorrente di Temptation Island, Giada Giovanelli. La ragazza infatti, ha raccontato in un instagram stories, quello che ha sempre pensato di Manuel. La Giovanelli, infatti ha parlato di un ragazzo con cui non è mai andata d’accordo, presuntuoso e arrogante anche nei confronti di molti altri ragazzi. I due infatti, come racconta Giada, hanno partecipato insieme al programma, ma non si sono mai piaciuti:

“… Io non ci sono mai andata d’accordo, stavo per litigare pesantemente con una persona così, è una persona arrogante, non ascolta gli altri, pensa di sapere tutto lui. Vuole fare l’uomo, ma è un bambino e ne potrei dire diecimila di questa cose. Lui è una persona che non ha nemmeno rispetto delle donne secondo me, infatti poi si è visto. Quindi io quando sono certa di quello che dico lo voglio dire con il megafono. Lui è una brutta persona, proprio povera dentro. Sono stufa che certe persone che non hanno proprio i valori fingono e pensano di prendere per il c**o tutti. Lui ha smentito? Ragazzi è normale che smentisca, ma io ho la certezza.”

Ha cosi concluso l’ex di Temptation Island Giada Giovanelli