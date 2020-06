Trovatesi ad affrontare insieme le turbolenze televisive causate dall’emergenza sanitaria nazionale, Giovanna Abate e Gemma Galgani raccontano al magazine del dating show di Canale 5 come è nata la loro intensa e invidiabile amicizia. Nonostante il divario anagrafico non indifferente, il loro feeling è imperturbabile e va oltre i soliti clichè.

L’ex tronista Giovanna Abate, supporter ossequiosa di Gemma Galgani, ne tesse quotidianamente le lodi sui social. Con rispetto e stima, non fa distinzioni e punta a difendere l’amica e collega di avventure televisive.

Tra le pagine della rivista, Giovanna Abate sventola non pochi ricami labiali:

La ventiseienne romana si sbottona, cerca di restare super partes ma alla fine elogia la dama del Trono Over:

“Anche io da telespettatrice a volte ho ritenuto alcune scelte di Gemma personalmente opinabili (…) La bellezza in tutto quello che ho visto fare a Gemma negli anni e anche ultimamente, sta proprio nel fatto che non è una ragazzina a volersi mettere in gioco e a lottare ogni volta, ma una donna adulta che non ha paura di amare”

Un tripudio di complimenti ed elogi quelli della settantunenne torinese:

“Giovanna crede nell’amore esattamente come me e vivere questo suo percorso di scelta insieme non ha fatto altro che confermarmelo giorno dopo giorno. Come me, Giovanna per amore è disposta anche ad andare contro tutto e tutti: lei e io ascoltiamo solo il nostro cuore, perché il cuore non conosce ragione (…) Un’altra cosa che io e Giovanna abbiamo in comune è l’entusiasmo e la capacità di rialzarci anche dopo momenti non semplici. Delle volte, dopo alcune puntate, siamo andate via dagli studi abbattute, ma poi ci ritrovavamo qualche giorno dopo per una nuova registrazione sempre con una rinnovata positività”