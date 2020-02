‘Ha assunto del veleno’, paura per Giorgio Manetti: l’ex di Uomini e Donne rivela il dramma

Uomini e Donne Trono Over, grosso spavento per il cavaliere Giorgio Manetti: “Ha mangiato veleno per topi” ecco cosa è successo

È stato fin da subito il cavaliere più conteso tra le donne del parterre femminile, parliamo appunto di Giorgio Manetti, ex compagno della simpaticissima Gemma Galgani. L’ex cavaliere però pare che abbia fatto preoccupare i fan in questi giorni, vediamo perchè.

Giorgio Manetti fa preoccupare i suoi fans

L’ex cavaliere di Uomini e Donne Giorgio Manetti è stato uno dei personaggi più discussi dell’edizione over del programma di Maria De Filippi. L’ex cavaliere infatti fin da subito è stato uno degli uomini più desiderati tra il parterre femminile, non solo per la sua eleganza, ma anche per il suo indiscutibile fascino.

Giorgio però nel corso di tutti questi anni all’interno del programma è riuscito a conquistare il cuore di Gemma Galgani, che fino a qualche tempo fa desiderava ancora ritornare con lui.Nonostante questo però il cavaliere sembra aver ritrovato finalmente la strada dell’amore al fianco di una nuova donna, che non faceva parte del mondo dello spettacolo. Il cavaliere però nonostante il suo abbandono è molto attivo sui social ed infatti negli ultimi post ha fatto preoccupare non poco i suoi fans.

Giorgio Manetti;” Ha mangiato veleno per topi”

L’affascinante cavaliere infatti in questi ultimi giorni sta facendo parlare di se per un intervista rilasciata su Nuovo. Giorgio infatti si è detto molto preoccupato per la salute del suo cane, che secondo quanto raccontato dall’ex cavaliere, avrebbe ingerito del veleno per topi:

“Poverino, ha mangiato per caso un po’ di veleno per topi ai primi di Dicembre…Per fortuna me ne sono accorto subito, se no sarebbe stato un grave problema…”

Giorgio si è detto molto preoccupato, ma oggi il suo adorato cagnolino sembra stare molto meglio con le dovute cure.