Giorgio Manetti si confessa in un’intervista a Uomini e Donne e inveisce contro la sua ex compagna Gemma Galgani: “Impara a stare da sola”

In una recente intervista al magazine di Uomini e Donne è riapparso uno dei cavalieri più amato del trono over. Parliamo infatti di Giorgio Manetti ex compagno della simpatica Gemma Galgani.

Giorgio Manetti contro Gemma

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne Giorgio Manetti continua ancora una volta ad essere sotto la luce dei riflettori. L’ex compagno della sensibile e sognatrice Gemma Galgani a quanto pare ha rilasciato un intervista al settimanale di Uomini e Donne dove ne ha dette due alla sua ex compagna. In realtà l’ex cavalieri ha parlato più in generale del programma e di alcuni protagonisti di quest’anno come Ida Platano, Riccardo Guarnieri e la sua ex Gemma Galgani.

Giorgio contro Gemma

L’ex gabbiano, cosi lo chiamava la simpatica Gemma, pare però che non voglia proprio uscire dal dating di Maria De Filippi. In un modo o nell’altro continua a far parlare di lui, questa volta però ha rilasciato un intervista dove fa chiaro riferimento alla sua ex Gemma Galgani:

“Vorrei dire a Gemma solo una cosa, stare da soli non è la fine del mondo e può essere anche la cosa più bella”.

ha dichiarato Giorgio, ma continua:

“Gemma, puoi stare bene in coppia solo se stai bene da sola, oppure Gemma non ce la farai mai”

Giorgio cerca in qualche modo di essere sempre presente nella vita di Gemma, consigliandole addirittura come comportarsi. Gemma infatti è alla continua ricerca della sua anima gemella, ma a quanto pare nessuna di queste è mai stato all’altezza del suo vero amore Giorgio. Ma a quanto pare non tutto è perduto, oggi Gemma sta conoscendo un bellissimo uomo di origini venezuelane che oggi vive a Napoli Juan Luis Ciano.

In verità però nemmeno Giorgio ha mai dimenticato definitivamente Gemma, lo stesso infatti durante l’intervista, ma in realtà la storia con Gemma fa ormai parte del passato. A quanto pare oggi Giorgio è legato sentimentalmente ad una donna di nome Caterina che ha preso ormai il posto di Gemma