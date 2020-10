Gianni Sperti aggredisce un cavaliere ‘Uomo di m**da, fai schifo’: caos a Uomini e donne

Uomini e Donne, l’opinionista perde le staffe con un cavaliere: volano stracci in studio, Maria De Filippi costretta ad intervenire.

Caos in studio: Gianni Sperti e Tina Cipollari litigano con Daniel.

Il cavaliere si è lasciato andare ad una frase infelice che ha immediatamente scatenato l’ira del pubblico presente e gli opinionisti.

Uomini e Donne: scoppia il caos in studio

Il primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne è iniziato col botto. La padrona di casa ha fatto sedere al centro dello studio Daniel e Patrizia. La loro frequentazione non è andata bene in quanto la dama ha raccontato che l’uomo avrebbe dovuto accompagnarla a Milano dopo la scorsa puntata ma le ha dato buca.

La donna ha ricevuto una sua chiamata nel quale la informava di essere già partito. Il cavaliere, inoltre, ha deciso di interrompere la loro conoscenza in quanto si è reso conto che non è la donna che fa per lui.

L’uomo, inoltre, si è lasciato ad un commento fuori luogo sulla dama del parterre femminile che ha scatenato la reazione di tutti, compresa quella dei due opinionisti. Infatti, quest’ultimi, non hanno fatto mistero dei loro dubbi: a detta loro, era solo interessato al patrimonio della dama.

La reazione dei due opinionisti

Stanco delle accuse, Daniel si lascia andare a un’espressione infelice: “Fai schifo”. Una frase che ha immediatamente scatenato la reazioni di tutti, compresa quella dei due opinionisti.

“Si può sentire un uomo che dice a una donna che fa schifo? Tu fai schifo…Malfattore…Approfittatore…Come ti permetti a rivolgerti così a una signora?”

Resosi conto della gravità della sua affermazione, il cavaliere ha scelto di lasciare lo studio di Uomini e Donne. Nemmeno Gianni Sperti riesce a trattenere la sua ira dinnanzi al suo comportamento e, nonostante sia stata censurata, pare che l’ex ballerino abbia pronunciato queste parole: “È un uomo di me…a”.