Gianni Sperti denuncia: ‘Rapporti intimi nel parcheggio di Uomini e donne’

Uomini e Donne, la denuncia di Gianni Sperti: rivelazioni scottanti su due volti del programma di Maria De Filippi

Durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha fatto delle rivelazioni scottanti su due ex volti della trasmissione. Pare che questi abbiano avuto rapporti intimi fuori dallo studio, precisamente nel parcheggio del programma.

Uomini e Donne, la denuncia di Gianni Sperti

Uno dei programmi più amati dal pubblico italiano è, senza alcun dubbio, Uomini e Donne ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996, come ogni pomeriggio entra nelle case degli italiani per raccontare la favola d’amore dei protagonisti.

Nonostante siano passati tanti anni dal suo esordio, il programma è ancora oggi seguitissimo grazie alla simpatia dei due opinionisti: Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Durante una registrazione del dating show, Gianni Sperti ha lanciato un clamoroso scoop su due ex volti: ossia la coppia formata da Veronica Ursida e Giovanni Longobardi.

Il racconto del noto opinionista

Il famoso opinionista di Uomini e Donne ha racconto che, persone vicino alla coppia, l’hanno informato su quanto è accaduto al di fuori degli studi. Pare che proprio nel parcheggio antistante, qualcuno avrebbe avuto dei rapporti intimi. Gianni Sperti si riferisce alla coppia formata da Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, ex dama ed ex cavaliere del programma.

I due hanno deciso di lasciare la trasmissione per vivere la loro conoscenza lontana dai riflettori ma pare che tra loro due sia già finita. La coppia è stata invitata in studio per avere un confronto e poco prima del loro ingresso pare che qualcosa è accaduto: i due dunque avrebbero avuto rapporti intimi nel parcheggio degli studi Elios di Roma. La dama ha deciso di rispondere a queste insinuazioni sui social:

“Abbiamo tutti aspettato un momento migliore per poter abbracciare chi volevamo e sono adulta ed intelligente a rispettare le regole che ci sono in Italia”

Chissà come andrà a finire questo acceso dibattito.