Rissa a U&D: Tina lancia un oggetto pesante addosso a Gemma – VIDEO

Il dating show di Canale 5 ha regalato ai telespettatori un siparietto esilarante, che rischiava di sfociare in ben altro.

Gemma Galgani e Tina Cipollari sono le vere star di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45, vede la fusione del trono classico con quello over.

Le due donne sono in grado di oscurare anche i tronisti e i corteggiatori del programma tv e lo fanno in ogni puntata con siparietti a dir poco esilaranti.

L’ultimo andato in onda, però, ha rischiato di degenerare e di trasformarsi in altro.

Il siparietto esilarante tra Gemma e Tina

Tina Cipollari e Gemma Galgani continuano a scontrarsi apertamente davanti ai milioni di telespettatori che ogni giorno seguono Uomini e Donne su Canale 5.

Le due donne, nel corso dell’ultima puntata, hanno iniziato a gettarsi dell’acqua reciprocamente.

Tina Cipollari è andata addirittura a munirsi del bottiglione dell’acqua del distributore e ha minacciato di svuotarglielo addosso.

Nel frattempo, Gemma si difendeva con una bottiglietta da mezzo litro, che poco avrebbe potuto fare contro il bottiglione.

Tra le due sono volate parole forti e la situazione stava davvero degenerando, fino a quando Tina sembrava essersi placata.

Gemma Galgani completamente bagnata

Poco dopo qualche minuto di distensione, però, Tina si è riaccesa, è andata a riprendere il bottiglione e lo ha svuotato tutto sulla testa di Gemma, mentre l’attenzione della regia era concentrata su altro.

La produzione è riuscita soltanto a riprendere lo sguardo sbigottito e la bocca aperta di Maria De Filippi, incredula di quanto stesse avvenendo.

Gemma si è mostrata esausta dei continui soprusi della Cipollari e ha rimproverato tutti i presenti in studio per non averla avvertita di quanto fosse nei piani di Tina.