Tra Gemma e Sirius ci sono esitazioni e ripensamenti? La popolare dama del Trono over è sempre più attanagliata dai dubbi, combattuta da impressioni e sensazioni contraddittorie.

Ebbene sì, Gemma Galgani ha qualche ripensamento. La settantunenne torinese, emotiva e dall’animo inquieto, è attanagliata da perplessità e indecisioni, che si riflettono sulla sua acerba love story con Nicola Vivarelli, in arte Sirius.

Sembra che la chiacchierata dama di Uomini e Donne non sia tanto convinta del suo rapporto con l’affascinante marinaio. Fonti vicine alla coppia hanno rivelato che la loro liaison amorosa sia già in fase di declino.

Gemma Galgani, passo indietro su Sirius: le indiscrezioni corrono sui social

A divulgare l’indiscrezione ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza, che dall’alto del suo profilo Instagram ha così affermato:

“Persone molto vicine dicono che Gemmona non è affatto convinta sul nipotino (che strano), lo vede troppo avanti nelle cose e soprattutto non riesce a capire bene se potrebbe proseguire a lungo questa conoscenza…”

Stando ai rumors, arde in Gemma Galgani la volontà di tornare indietro sui propri passi. Ma com’è possibile che la Galgani sia tormentata da incertezze e ripensamenti? È per caso la gelosia ad attanagliarle lo stomaco? Questa ipotesi non è da escludere.

Eppure, settimane addietro, la buffa coppia di Uomini e Donne è stata avvistata in giro per la capitale. Un appuntamento romantico che si è concluso con un bacio a bordo di un taxi. Cos’è accaduto, dunque, fra la sintonia di allora e il distacco di adesso?

Gemma dà il benservito a Sirius? Supposizioni, sospetti e ipotesi

Se l’indiscrezione di Amedeo Venza dovesse rivelarsi fondata, i ripensamenti e le esitazioni di Gemma Galgani potrebbero costare cari a Nicola Vivarelli. È facile ipotizzare che, dietro tutte queste tempeste sentimentali, possano celarsi strategie televisive studiate abilmente a tavolino.

Tuttavia la verifica di questi rumors è molto semplice. Non occorre necessariamente sbilanciarsi. Basta attendere i risvolti di una love story divenuta, ormai, di pubblico dominio.