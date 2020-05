Per tutti coloro che seguono Uomini e Donne, celebre dating show di Maria De Filippi, l’esclamazione più gettonata è “vergogna”. I telespettatori di Canale 5 si ribellano a gran voce ed esprimono delusione e sospetti in merito alle dinamiche che avvongono tra i protagonisti della trasmissione.

Nel mirino, come sempre, finiscono le risse premeditate, le rivalità tra dame e finti liaison amorose, che secondo il pubblico più malizioso li avrebbe programmati a tavolino nientepopodimeno che la redazione di Maria De Filippi.

Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, Gemma Galgani si è sbottonata e ha fatto chiarezza, una volta per tutte, sulle pesanti insinuazioni mosse dai telespettatori e dagli internauti:

“Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma tutto studiato a tavolino. A cominciare dalle storie d’amore che nascono lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina. È tutto vero!”