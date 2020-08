Per condividere le sue riflessioni personali, Gemma Galgani sceglie ancora una volta Instagram. Uno stuolo di moralisti ha dato la stura alla propria cattiveria e l’ha bersagliata senza pietà.

L’ingarbugliato universo dei social network è una vetrina che molti personaggi televisivi utilizzano come un enorme confessionale, perfetto per riversare riflessioni, sfoghi e parole. Tuttavia alcuni internauti insensibili colgono l’occasione per muovere critiche e sbeffeggiare pubblicamente.

Gemma Galgani, celebre dama del Trono over di Uomini e Donne, non gradisce i sermoni dei suoi followers e le critiche spietate dei suoi accaniti haters. Sembrerebbe, infatti, che la settantenne torinese abbia rimosso i commenti inopportuni dal suo ultimo post di Instagram.

Gemma Galgani, lo sfogo social che ha scatenato gli instagramers

Dopo una lunga assenza, la popolare dama di Uomini e Donne ha deciso di fare il suo glorioso ritorno sui social mediante un post che profuma di sfogo. Gemma Galgani, grande amante della natura e degli animali, ha pubblicato uno scatto fotografico di Ninetta, una dolcissima cagnolina.

Approfittando per fare un discorso generale al popolo di Instagram, Gemma Galgani ha divulgato un messaggio di solidarietà, volto ad arginare il fenomeno dell’abbandono degli animali nel periodo estivo. Tuttavia le profonde riflessioni della dama hanno irritato alcuni haters, che hanno colto la palla al balzo per metterla alla berlina.

Gemma Galgani contro i suoi haters: i commenti rimossi

Molti followers hanno apprezzato il suo messaggio a favore degli animali e altrettanti leoni da tastiera hanno condannato il post, esortandola a risparmiarsi le solite ramanzine, trite e ritrite. Alcuni instagramers hanno persino esclamato di essere stufi della figura della Galgani, al punto tale da augurarsi di non rivederla nello studio di Uomini e Donne.

Il post di Gemma è diventato, pertanto, un vero e proprio teatro di sfoghi e invettive. La Galgani ha replicato ad alcuni commenti, cercando di sedare le critiche ed invitando gli haters ad astenersi dal commentare.

Tra gli interventi, sfortunatamente, c’è stato chi ha inneggiato alla violenza e al bullismo, costringendo la settantenne torinese a cancellare i pareri spietati e diseducativi.