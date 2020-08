Uomini e Donne, Gemma Galgani mostra il fisico in spiaggia: social in...

Scattanti, toniche, leggiadre. Le gambe più belle di Uomini e Donne sono quelle di Gemma Galgani. La settantenne piemontese riceve gli elogi dei fan e desta l’invidia della categoria femminile.

Uomini e Donne, il leggendario dating show di Maria De Filippi, sta per tornare in pompa magna sulle nostri tv ed il 27 agosto 2020 verrà trasmessa la prima registrazione della nuova stagione 2020-2021.

Il pubblico di Maria De Filippi è bramoso di sapere come si sono evolute le ingarbugliate dinamiche sentimentali delle varie dame e cavalieri del Trono over, tra questi Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

Gemma Galgani sta per fare il suo glorioso ritorno a Cinecittà, pronta a raccontare ciò che è accaduto nella sua lunga estate italiana, ma in attesa della prima puntata del nuovo Trono over, la settantenne piemontese si è mostrata al mare con un fisico da dieci e lode.

Gemma Galgani, stacco di coscia in spiaggia: social impazziti, gambe da urlo

Come si nota dal suo ultimo scatto fotografico postato sui suoi canali social, la dama di Uomini e Donne ha mostrato una silhouette impeccabile, mandando in delirio centinaia di utenti del web.

Gemma Galgani si è mostrata di spalle, esibendo un copricostume cortissimo sulla spiaggia. Ha messo in evidenza le sue lunghe gambe, straordinariamente toniche e longilinee.

“Anch’io voglio quelle gambe a settant’anni anni”, “Gambe pazzesche”, “Svela il segreto per avere quelle gambe alla tua età”. Questi sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto l’ultima foto pubblicata da Gemma Galgani. Lo scorrere del tempo sembra non abbia mai scalfito la sua silhouette.

La diva del Trono over ha sfoggiato un copricostume molto succinto con il suo proverbiale stile, scatenando le lusinghe e gli elogi della categoria maschile e femminile.