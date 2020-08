Gemma Galgani irriconoscibile col lifting in studio: Uomini e donne anticipazioni

La nota dama di Uomini e Donne era scomparsa dalla circolazione per poi ricomparire visibilmente diversa grazie a un lifting

Guardiamo insieme il cambiamento di Gemma Galgani, che, dopo mesi di assenza sui social, è ricomparsa totalmente diversa grazie al chirurgo di fiducia!

Gemma scomparsa dalla circolazione

Nelle scorse settimane circolava un rumor in base al quale Gemma Galgani avrebbe conosciuto un’altra persona dopo Nicola Vivarelli, con la quale si sarebbe addirittura fidanzata.

La dama del trono over era scomparsa per un po’ dai social e molti ipotizzavano che il motivo fosse proprio una sua ipotetica frequentazione.

In realtà, dopo la prima registrazione del dating show di Canale 5, avvenuta il 27 agosto 2020, le anticipazioni diffuse dal Vicolodellenews hanno svelato il mistero. Scopriamo i motivi della scomparsa di Gemma!

Il ritocchino magico di Gemma Galgani

Gemma Galgani non avrebbe conosciuto nessuno, ma tanto mistero sarebbe dovuto a un “ritocchino” magico, che ha fatto sparire le rughe sui punti più esposti: collo e viso.

La donna, che non si è fatta vedere per un po’ sui social, è ricomparsa soltanto i primi di agosto mostrando dei suoi scatti recenti in cui in effetti appare più “tirata”:

Il lifting in questione, come ha detto la stessa Gemma, sarebbe dovuto essere una sorpresa per il suo cavaliere Nicola Vivarelli che ha smesso, perciò, di vedere.

“Ho fatto un lifting.”

– ha ammesso la dama, spiegando di avere smesso di vedere Nicola Vivarelli a luglio perché voleva fosse una sorpresa.

Davvero Gemma avrà interrotto la sua frequentazione per questo futile motivo? Sono in molti a dubitarne e a credere che si sia trattato soltanto un escamotage per motivare il fatto che i due non si siano visti nel corso dell’estate.

Per scoprire la verità sulla questione non ci rimane che continuare a seguire il trono over di Uomini e donne!