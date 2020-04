‘La mano appoggiata in quel punto’: Gemma dà scandalo, Uomini e donne: la quarantena a tinte rosse

‘La mano appoggiata in quel punto’: Gemma dà scandalo, Uomini e donne:...

Uomini e Donne gossip, la quarantena è bollente: “La mano appoggiata in quel punto”

Nel pomeriggio di ieri, è andata in onda la nuova versione di Uomini e Donne. Dopo quasi un mese di assenza, la trasmissione condotta da Maria De Filippi è tornata con tante novità. Ad inaugurare la ‘nuova stagione’, Gemma Galgani e Giovanna Abate. Come sempre, non sono mancati momenti esilaranti: ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, nuova versione

Una nuova ed entusiasmante puntata di Uomini e Donne è andata in onda nel pomeriggio di ieri. Protagonista assoluta di tutta la messa in onda, Gemma Galgani che sembra pronta a cercare un nuovo amore dopo il no di Algemiro. La nuova forma del programma, condotto da Maria De Filippi, prevede che il corteggiamento avviene tramite l’utilizzo di una chat. Scambi di messaggi con corteggiatori virtuali.

I primi corteggiatori sono stati OcchiBlu e Pantera ma i messaggio, ad un certo punto, si sono spinti oltre con tanto di foto ambigue.

I commenti di Tina Cipollari

Non sono mancati momenti esilaranti. Nel dettaglio, uno dei nuovi corteggiatori della dama torinese, Occhiblu ha inviato una fotografia della propria pancia inquadrando però ben altro.

Lo scatto in questione ha scatenato la reazione di Tina Cipollari che, senza troppi giri di parole, ha esclamato:

“La mano appoggiata in quel punto!”.

Ma non è finita qui. Quando la chat è stata avviata, Gemma e il suo corteggiatore si sono scambiati messaggi piuttosto ambigui:

“L’appetito vien mangiando” : le parole dell’uomo. Immediata la replica di Gemma “Dipende da quale tipo di appetito ti riferisci” .

Insomma, anche la prima puntata della nuova versione del dating show di Canale 5 ha regalato tanto sano divertimento.