Uomini e Donne anticipazioni 9 ottobre, lite tra Gemma e Anna: “Sciacquetta da quattro soldi”

Oggi pomeriggio, mercoledì 9 ottobre 2019 alle 14:45 su Canale 5, subito dopo la soap opera iberica Una Vita andrà in onda una nuova puntata dedicata al trono over di Uomini e Donne. Un appuntamento da non perdere che vedrà, ancora una volta, come protagonista Gemma Galgani. Cosa accadrà in studio? Nel proseguo dell’articolo alcuni spoiler.

Uomini e Donne: i dubbi di Armando

Il terzo ed ultimo appuntamento dedicato al trono over sarà all’insegna dei colpi di scena. Nelle scorse puntate, Ida Platano dichiarato di non essere pronta per uscire con altri uomini e vedere il suo ex uscire con altre dame era troppo difficile da reggere. La dama di Brescia è scoppiata in lacrime e per tale motivo Armando Incarnato ha deciso confortarla. Dopo due rifiuti, Ida ha deciso di uscire con il cavaliere napoletano e le cose tra i due sono andate meglio del previsto.

La dama ha confessato di aver baciato Armando e i due si concedono anche un lento in studio ma questo scatena inaspettatamente la reazione di Riccardo Guarnieri, che pare essere ancora molto geloso di lei. Il cavaliere si rifiuta anche di conoscere una ragazza presentatasi in studio per lui. D’altro canto, Ida trova fuori luogo la sua reazione. Come finirà tra i due?

Gemma litiga con Anna

Secondo quanto riportato dal sito di gossip Il Vicolo Delle News , Gemma Galgani sarà nuovamente al centro di una polemica. Una nuova sfilata vede contrapposte Anna Tedesco e la dama torinese.

Reduce della ‘sconfitta’ della scorsa settimana Gemma Galgani litigherà con l’amica del suo ex compagno. La Galgani le darà dà della sciacquetta da quattro soldi e continuerà la lite vista la settimana scorsa