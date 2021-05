La storica dama torinese avrebbe paura della nuova protagonista del Trono Over? Ecco cosa sta accadendo nel dating show di Maria De Filippi!

Le puntate dello storico dating show di Canale 5 proseguono incessanti ancora per qualche tempo prima della fine della stagione ed ogni appuntamento riserva colpi di scena e scontri accesi.

Nelle puntate attualmente in onda una delle protagoniste assolute è la dama Isabella che pare essere in scontro aperto con Gemma. Ecco cosa sta accadendo e gli incredibili rumors che stanno girando sul web riguardo il destino della Galgani.

Isabella Ricci: chi è la nuova protagonista che sta infiammando il Trono Over

L’edizione 2021 dello storico programma di Maria De Filippi Uomini e Donne sta riservando grosse sorprese soprattutto per quanto riguarda le personalità dei protagonisti.

Una delle protagoniste che più si è fatta notare è sicuramente la bella dama over Isabella Ricci classe ’59 e ravennate d’adozione. Isabella è laureata in Filosofia specializzandosi in archivistica e bibliotecaria.

Oltre all’amore per la cultura ed i libri, Isabella è anche amante degli animali avendo fondato la Pet Village, un’impresa che fornisce prodotti per animali, conosciuta e stimata sul tutto il territorio nazionale.

La Ricci ha una personalità molto forte e con la sua calma e razionalità è riuscita a conquistare non solo il pubblico ma anche gli opinionisti della trasmissione.

Uomini e Donne, Gemma ed Isabella ai ferri corti: una delle due lascerà?

Nel dating show Isabella sta facendo un percorso molto coerente con quanto dichiarato: la donna cerca l’amore ma ha scelto di andarci con i piedi di piombo per non bruciare le tappe nè illudere o illudersi.

Una personalità che pur conquistando molti pretendenti, tra cui Andrea, si è però scontrata con quella, diametralmente opposta, di Gemma Galgani. Lo scontro tra le due dame sta diventando puntata dopo puntata sempre più acceso.

Le frecciatine tra le due si sprecano, come riprendono vari account Instagram:

Gemma critica il comportamento secondo lei freddo e scostante della Ricci ed Isabella le ha risposto per le rime, affermando di non accettare più che la Galgani la accusi di non essere passionale.

Nella puntata in onda oggi un nuovo scontro è andato in onda: Gemma ha nuovamente criticato il modo di porsi di Isabella nei confronti dei corteggiatori e sul web si è scatenata la bufera per le sue parole.

“Io credo che Gemma abbia paura che Isabella le rubi il posto”

Commentano alcuni utenti e pagine fan sul web. Se fosse vero, Gemma potrebbe aver capito di poter essere sostituita nella trasmissione da Isabella?

I molti fan di Gemma sono invece certi che la loro beniamina continuerà il suo percorso ad Uomini e Donne dove è ormai una presenza immancabile!

