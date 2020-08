Uomini e Donne, felice in bikini per la prima volta: nessuno l’aveva...

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne supera le sue insicurezze e indossa un bikini in pubblico, senza filtri e ritocchi. Colpisce i fan con un post inedito, dietro il quale si nasconde un messaggio importante.

Per tanti anni ha rinunciato a pubblicare foto in bikini, ma consigliava alle altre di metterlo, di andare oltre le apparenze, senza dare, però, il giusto suggerimento a se stessa. Oggi Giulia D’Urso è cambiata: ha deciso di riconquistare l’amore per il suo aspetto fisico e superare le insicurezze.

Giulia D’Urso, orgoglioso selfie in bikini per superare le sue fragilità

La storia di Giulia D’Urso è simile a quella di tante ragazze della sua età. Per molti anni la fragile ventiquattrenne salentina ha idealizzato le figura femminile e ha sminuito la propria. Ha combattuto duramente per accettarsi così com’è e si è nascosta, provando vergogna:

“Qualcuno di voi a volte mi chiede il perché io non pubblichi mai foto di me in costume, la verità è che sono sempre stata insicura del mio aspetto, tanto che fino all’anno scorso costringevo mia madre a cambiare spiaggia se in quella in cui andavamo c’era qualcuno che conoscevo…”

Giulia D’Urso riconquista l’amore per il suo corpo

Giulia D’Urso, che attualmente fa coppia fissa con il tronista Giulio Raselli, ha postato per la prima volta in assoluto un suo scatto fotografico in beachwear. La motivazione l’ha fornita lei stessa:

“Siamo noi i peggior giudici di noi stessi… Questa foto me l’ha scattata oggi Giulio al mare… in bikini, senza trucco… l’anno scorso non l’avrei di certo pubblicata… invece oggi non vedo difetti… vedo solo una Giulia felice e serena e non ci può essere foto più bella”

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha avuto la forza d’animo di cambiare e mostrare le sue curve. Delle insicurezze e fragilità che le hanno attanagliato l’anima, è rimasto solo un lontano ricordo.