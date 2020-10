Uomini e donne, la foto bollente in intimo sul cellulare: corteggiatore sotto accusa

Jessica Antonini e Davide Lorusso stanno finalmente vivendo la loro storia d’amore, scopriamo qualche curiosità su di loro!

Nei giorni scorsi, a Uomini e Donne ha avuto luogo la prima scelta dell’edizione 2020/2021.

La decisione di abbandonare lo studio insieme ha coinvolto la tronista Jessica Antonini e il corteggiatore Davide Lorusso e ha stupito molto il pubblico del dating show di Canale 5.

A stupire non è stata tanto la combinazione delle persone che si sono scelte a vicenda, quanto la modalità e i tempi:

la donna lo ha scelto dopo poche settimane di conoscenza e si è fatta addirittura un tatuaggio per lui! Da giorni, inoltre, si parla di una foto clamorosa che Jessica avrebbe mandato a Davide.

Jessica e Davide stanno ufficialmente insieme e già si parla di convivenza.

La tronista si è detta molto felice e ha voluto chiarire la questione della foto osè che avrebbe mandato a Davide e di cui non si fa altro che parlare:

“La redazione ci ha dato la possibilità di mandarci foto. Lui mi ha inviato una foto al lago, io mentre ero in casa con mio figlio e pulivo la casa. Per questo gli ho mandato una foto in shorts e reggiseno con lo spruzzino del disinfettante in mano. Gli ho chiesto ‘ti piaccio in versione casalinga?’”