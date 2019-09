‘Bloccati dalla Polizia’ dopo la puntata, Uomini e donne anticipazioni 23 settembre: ecco cos’è successo

Uomini e Donne anticipazioni, due protagonisti del trono over cacciati dalla Polizia: ecco cosa è successo, il racconto in studio

Oggi pomeriggio andrà in onda su Canale 5, alle ore 14:45, il primo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

Una puntata che sarà ricca di colpi di scena. Ecco cosa hanno raccontato due protagonisti del trono over.

Riccardo Guarnieri fa piangere Ida Platano

Il 7 settembre è stata registrata una nuova puntata del trono over. Secondo quanto riportato dalle ultimi anticipazioni, nell’appuntamento di oggi non sono mancati litigi e lacrime. Per quale motivo? Nella scorsa stagione, Ida Platano dopo un periodo di incomprensioni ha deciso di porre fine alla sua relazione con Riccardo Guarnieri. I due hanno, per alcune settimane, cercato di ricucire i rapporti ma la dama non ha mai smesso di avere dubbi e incertezze in merito al loro rapporto.

Pare che, il cavaliere del parterre maschile provi ancora qualcosa per la dama . Non accetta di vederla in compagna di altri uomini e sopratutto il fatto che abbia voltato pagina. Nella puntata di oggi, infatti, assisteremo alla scenata di gelosia del cavaliere. Per quale motivo? La scorsa settimana, la dama ha dichiarato di non essere ancora uscita con nessuno perché fa fatica ad archiviare la loro storia con il cavaliere ma attaccata da quest’ultimo è scoppiata a piangere, è uscita dallo studio e si è fatta consolare da Armando Incarnato. Cosa,questa, non gradita dal suo ex.

Il cavaliere fermato dalla Polizia

Il cavaliere del parterre maschile ha deciso di frequentare Valentina. La dama ha raccontato che i due si sono incontrati per puro caso in autostrada e di essere stati fermati dalla Polizia perché si trovavano fermi a parlare sulla corsia d’emergenza.

Da allora, i due si stanno conoscendo. Come andrà a finire tra loro due?