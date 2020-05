“Gemma è affascinante, posso capirlo” Uomini e Donne, famoso ex tronista giustifica...

A spalleggiare ciecamente Nicola Vivarelli ci ha pensato una vecchia star di “Uomini e Donne”. Senza dubbio alcuno, un ex tronista ha approvato la nascente love story tra Gemma e Sirius.

La liaison amorosa tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, in arte Sirius, prospera nonostante il dibattuto divario anagrafico e il giudizio inclemente dei telespettatori. Il toyboy toscano seguita a dichiarare il suo autentico interesse per la dama piemontese.

Gemma Galgani, dal canto suo, è oltremodo infatuata: ha occhi solo per Sirius ed è appagata dal rispettoso savoir faire del suo giovane cavaliere. La settantenne torinese, infatti, non fa mistero di nutrire un forte sentimento per il toyboy.

Uomini e Donne, ex tronista giustifica Sirius: “Lo posso capire”

Com’era immaginabile, la fiorente love story tra Gemma e Nicola ha sortito non poche critiche dei telespettatori. Un rapporto sui generis che ha suscitato sia elogi che perplessità.

Tuttavia, tra coloro che spalleggiano la scelta di Sirius c’è l’ex tronista Lorenzo Riccardi. Il ventiquattrenne pugliese ha replicato agli interrogativi dei suoi followers e su Instagram ha dichiarato quanto segue:

“Gemma è affascinante, lo posso capire lui… E l’età è solo un numero, in questo caso è una tabellina (…) Ma comunque vedremo come andrà a finire. Prima o poi finirà il distanziamento sociale”

Elogiando lo charme della settantenne piemontese, Lorenzo Riccardi ha giustificato la scelta del toyboy e la singolare liaison amorosa esplosa tra la Galgani e il Vivarelli. Secondo l’ex tronista, non ci sarebbe logica nel voler marchiare e demolire il loro sentimento.

Lorenzo Riccardi rispetta la decisione presa dal latin lover toscano e lo difende dalle cattiverie del popolo del web, cariche di insulti sferrati. Secondo l’ex protagonista di Uomini e Donne, soltanto il tempo potrà svelare quale piega prenderà la loro avventura sentimentale.