Uomini e donne, il tronista fa l’amore davanti a tutti: la telecamera riprende la scena – Video

Uomini e Donne, un volto noto del programma di Maria De Filippi, ha sconvolto il suo pubblico con atti osceni in luogo pubblico. Parliamo infatti di un volto molto conosciuto dal pubblico italiano diventato prima corteggiatore e successivamente diventato tronista. Parliamo proprio del bellissimo modello spagnolo Fabio Coloricchio, che a quanto pare si è lasciato andare ad una travolgente passione con una sua compagna d’avventura Violeta Mangrinan

L’ex volte di Uomini e Donne, Fabio Coloricchio, dopo una bellissima storia d’amore con Nicole Mazzocato, durata 4 lunghi anni, ha deciso di rifarsi una vita e di rimettersi in gioco con un nuovo programma che attualmente è in onda in Spagna. Il programma si chiama Supervivientes, che corrisponde alla nostra Isola dei Famosi.

Durante la sua permanenza nel programma, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto delle dichiarazioni molto forti sulla sua ex Nicole, in cui ha sottolineati quanto i 4 anni insieme a lei fossero molto difficili e faticosi, ma sopratutto, sostenendo che la giovane Violeta, con cui adesso ha una relazione, è molto più bella di lei fisicamente. La stessa Nicole ne è rimasta molto sconvolta tanto che ha dichiarato:

“Io e lui siamo rimasti in buonissimi rapporti e ci siamo salutati con bellissime parole (prima che lui partisse per L’Isola). Quando mi hanno chiamato dalla Spagna aggiornandomi sulle cose che aveva detto, non ho capito più nulla, non so perché parli così, non so se incidono le dinamiche del programma o la fame…ma francamente non so cosa sia successo“.