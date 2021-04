Da Uomini e donne al convento: la decisione dell’ex volto noto del programma

Una decisione che spiazza. A Uomini e donne possono accadere anche cose come queste: il programma aiuta ad esplorare se stessi.

Il programma di Maria De Filippi fa dei miracoli. Dopo Uomini e donne un ex volto del programma ha riflettuto sulla possibilità di cambiare vita prendendo i voti.

Un ex cavaliere del Trono Over ha confessato, in una recente intervista, ha fatto una dichiarazione inimmaginabile.

Uomini e donne, ex cavaliere pensa al convento

E’ uno degli uomini che a Uomini e donne è diventato famoso per la sua frequentazione malriuscita con Gemma Galgani. Dopo la brutta esperienza il noto personaggio ha riflettuto sulla sua vita pensando a scelte estreme come quella della vita monastica.

Con le storie sempre più tormentate il dating show cattura ogni giorno milioni di telespettatori. Una delle dame più discusse è sicuramente Gemma che, nonostante stia nel programma da anni, ha avuto solo delle brevi frequentazioni più simili ad un’amicizia che a degli amori.

Pochissime le storie sentimentali che hanno coinvolto sul serio la dama. A distanza di un anno dalla sua partecipazione al programma, un ex cavaliere che ha corteggiato la famosissima Gemma, ha rilasciato un’intervista rivelando cos’ha deciso di fare dopo il programma.

Oggi totalmente cambiato.

Rocco Fredella, che fine ha fatto?

Di Gemma, Rocco non ha un buon ricordo. La sua esperienza nel programma l’ha molto cambiato. Oggi però è di nuovo felice:

“Sono felicemente innamorato. Continua l’amore con la mia bellissima Doriana che fortunatamente ho trovato fuori da Uomini e Donne. Non escludo che ci sarà un futuro matrimonio, abbiamo posticipato solo a causa del Covid. Devo ringraziare il programma perché è grazie alla trasmissione se ho conosciuto Doriana. Anche se ero andato li per conquistare Gemma”

Sulla dama ancora nel programma, Rocco confessa:

“Le ho tentate tutte, mi sono presentato con tutto il mio bagaglio di cavaliere e conquistatore. Gemma deve fare pace con se stessa. Cerca un amore che non esiste. L’ho scoperto dentro Uomini e Donne. Mi sono adoperato per cercare di farla innamorare e non ci sono riuscito.

In effetti molti ricordano il suo corteggiamento serrato e super criticato dagli opinionisti che lo vedevano non proprio sincero:

Questo non mi ha fatto desistere. Ho capito al castello che non ci sarei riuscito. Quando tu regali un castello, con carrozza, cavalieri, cena a corte, dopo nessuna donna dice no alla continuazione della serata. Ha sempre manifestato di aspirare a qualcosa di elegante, io l’ho accontentata ma era la persona sbagliata nel posto giusto. Io le piacevo fisicamente come uomo ma non come persona.

Ma dopo il programma, ha ricevuto delle richieste lavorative? Rocco confessa una cosa inaspettata:

“Uscito dal programma ho detto solo una cosa: se non trovo l’amore me ne vado in convento. Avevo preso accordo con un convento in Umbria. Io sono credente e non praticante ma se non trovavo Doriana ci andavo. Volevo fare pulizia mentale perché non credevo più nell’amore vero perché da Uomini e Donne sono uscito devastato.

Ma perchè una decisione così estrema?

Volevo far parte di una vita misera ma di qualità e purificarmi da tutto quello che era successo in trasmissione. Volevo chiudere con quella vita e stare li finchè non fossi stato pronto a tornare alla realtà. Quando ho conosciuto Doriana mi ha fatto capire che è l’amore vero, sincero, rispettoso. Lei mi ha detto che non ero una persona da convento.

L’amore cambia sempre la prospettiva, la decisione quindi è stata quella di proseguire nell’amore per Doriana.