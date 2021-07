Uomini e Donne, due ex protagonisti stanno inaspettatamente insieme

Due amatissimi partecipanti al dating show di Canale 5 hanno una storia d’amore. Nessuno dei telespettatori se lo sarebbe mai aspettato.

I fan di Uomini e Donne sono sempre a caccia di scoop incredibili che riguardano il loro programma preferito.

Questa volta hanno trovato pane per i loro denti con uno scoop incredibile giunto nelle ultime ore.

Due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno insieme

Non è scontato che, calato il sipario a Uomini e Donne a giugno, i protagonisti del dating show non si tengano in contatto per dare vita a nuovi e appassionanti intrecci fuori dalle telecamere.

Un nuovo legame, ad esempio, si è instaurato tra due ex partecipanti della trasmissione di Canale 5, che si sarebbero avvicinati proprio dopo la fine del programma.

Il pubblico è curiosissimo di scoprire di chi si tratta. Stiamo parlando di due persone amatissime nel trono over, continuate a leggere per scoprire chi siano.

Ecco chi sono

Si tratta di Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone, che hanno annunciato sui social il loro ritorno di fiamma con la pubblicazione di scatti davvero incredibili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Simone (@elyxabetta)

I due stanno trascorrendo l’intera estate insieme in quella che non pare essere affatto una frequentazione, ma un vero e proprio fidanzamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Simone (@elyxabetta)

A questo punto sono in molti a chiedersi se i due usciranno definitivamente di scena da Uomini e Donne e non torneranno quindi nella prossima stagione del dating show di Canale 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Simone (@elyxabetta)

E’ probabile che si faranno rivedere proprio per parlare del loro ritorno di fiamma davvero inaspettato.

Non ci rimane che seguire la coppia sui social per capire come si evolverà la situazione tra i due!