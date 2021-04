Uomini e Donne: due ex protagonisti reciteranno insieme in un film

Ecco chi sono gli ex volti del dating show più amato di Canale 5 che diventeranno presto attori in un film.

Nessuno dei fan di Uomini e Donne avrebbe mai potuto credere che due persone, diventate note grazie al dating show, si sarebbero potute dare alla recitazione!

E invece è esattamente ciò che è stato annunciato e che sta avvenendo proprio in queste ore. Due ex volti del programma saranno presto protagonisti di un film.

Due ex di Uomini e Donne protagonisti di un film

Buone notizie per i fan di Uomini e Donne, soprattutto per quelli più affezionati al dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

Due ex protagonisti del programma, infatti, diventano attori. Due amatissimi volti del dating show diventano interpreti di alcuni personaggi che avremo l’opportunità di vedere in un film presto in uscita.

Si tratta di due uomini che reciteranno insieme in un prodotto che è stato già annunciato attraverso i social.

Chi sono gli ex ora attori

La notizia è incredibile ma è assolutamente vera!

Dopo il film a cui hanno preso parte Costantino Vitagliano e Daniele Interrante, “Troppo belli”, e la pellicola di Fabio Volo in cui è presente Giulia De Lellis, altri due protagonisti di Uomini e donne si danno alla recitazione.

Non ci crederete mai, ma si tratta di Sossio Aruta e di Giorgio Manetti, che reciteranno presto in Uno strano weekend al mare.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Sossio attraverso il suo profilo Instagram assieme a Patrick Ray Pugliese, che proprio con il cavaliere ha trascorso una bella avventura al Grande Fratello Vip.

Non vediamo l’ora di vedere i due ex cavalieri nei panni di attori! Chi lo avrebbe mai detto?!