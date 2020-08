Torna da un viaggio e accusa emicranie e forte spossatezza, va all’ospedale e risulta positiva al Covid-19. È la storia di Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini. La ventottenne di Anzio, non appena rientrata dalla sua vacanza in Sardegna e ad Ibiza, si è ritrovata nel reparto di malattie infettive di Roma.

Giulia Latini ha realizzato di essere positiva al Coronavirus per caso, quando è rientrata in Italia. Ha subito avviato i controlli tra i suoi contatti e al momento non sono stato comunicati i nomi di altri presunti vip contagiati.

Giulia Latini, positiva al Covid-19: il lungo post su Instagram

L’influencer ed ex volto noto di Uomini e Donne ha ritenuto fosse doveroso comunicare il proprio stato di salute ai fan e su Instagram ha postato un lungo messaggio per informare i suoi 847 mila followers: