Com’è noto a tutti, esistono due tipologie di invidia ben distinte. La prima può spronare un individuo ad impegnarsi e migliorarsi, per raggiungere i propri obiettivi. La seconda, decisamente negativa e deleteria, serve solo ed esclusivamente ad avvelenarsi il fegato.

Rocco Fredella, ex cavaliere di Uomini e Donne ed ex partner di Gemma Galgani, si è lasciato sopraffare dalla prima tipologia. Intervistato dalla rivista Uomini e Donne Magazine, il cinquantenne barese si è sbottonato su Nicola Vivarelli, attuale fiamma della dama torinese.

L’ex protagonista del Trono over ha ammesso di nutrire una profonda ammirazione, priva di cariche negative, nei riguardi di Nicola Vivarelli, noto a tutti con lo pseudonimo di Sirius:

“Devo ammettere che Nicola ha un atteggiamento che personalmente invidio molto. In studio è stato vittima di molti pregiudizi, lo hanno attaccato duramente, ma lui non si è mai smosso e non ha mai perso la calma. Lo ammiro per questo”