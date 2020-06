Enzo Capo, che colpo! L’ex cavaliere di “Uomini e Donne” si è mostrato ai suoi followers in compagnia di un’avvenente modella. Pamela Barretta è pronta alla bomba?

Impegnativo stare dietro alle vicissitudini sentimentali dei protagonisti di Uomini e Donne. Non fa eccezione Enzo Capo. L’ex cavaliere del Trono over, infatti, è tornato single dopo il break up con la dama Pamela Barretta.

Si sa, c’è chi compensa l’improvvisa carenza del partner tra le zampe del proprio animale domestico, chi, invece, tra le braccia di una nuova fiamma. Enzo Capo fa parte di coloro che optano per il calore umano piuttosto che a quello di un cucciolo.

L’ex cavaliere di “Uomini e Donne” a cena con una modella

Nelle ultime ore, il quarantottenne campano ha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram una serie di stories che lo vedono particolarmente assorto in un nuovo progetto lavorativo nella città di Napoli. Al suo fianco, in bikini, due splendide modelle.

Seguendo con attenzione i filmati caricati da Enzo Capo, si può notare che l’ex protagonista di Uomini e Donne ha invitato a cena una delle sue colleghe, tale Sabrina Scavone. Dopo un lungo shooting fotografico, il verace napoletano si è offerto di fare conoscere la città di Napoli alla donna.

Inutile girarci intorno. Enzo Capo ha avuto occhi solo per la sua collega, con la quale ha trascorso una piacevole serata. Nessun bacio o avvicinamento sospetto in realtà: solo sguardi e un’innegabile complicità. Quanto basta per far esplodere i rumors.

Sull’affollato social network Instagram, infatti, i commenti a riguardo si sono sprecati. Tra i suoi 113 mila followers c’è chi ha insinuato che i due stessero flirtando platealmente e chi, invece, ha preso le sue difese.

Ma quale sarà mai la reazione della sua ex Pamela Barretta dinnanzi a questi video decisamente provocatori? Mediterà una spietata vendetta? Al momento attuale non ci è dato sapere se Enzo Capo continuerà a frequentare la sua collega e se la presenterà ufficialmente come la sua nuova partner.