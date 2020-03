Uomini e Donne, emerge l’inganno di una dama del Trono Over

Grane in vista per una delle protagoniste del Trono Over di ‘Uomini e Donne’. Sembra che Roberta Di Padua abbia omesso un dettaglio importante inerente la sua sfera personale.

Di lei si parla troppo o troppo poco. Roberta Di Padua, volto noto del Trono Over di Uomini e Donne, è finita nel tempestoso mondo del gossip. La polemica arriva direttamente dal popolo dei social.

Stando alle ultime indiscrezioni che sono trapelate sul web, la popolare protagonista del dating show di Maria De Filippi potrebbe aver omesso un cruciale dettaglio inerente il suo orientamento sessuale. Sembrerebbe, infatti, che Roberta Di Padua sia attratta dalla categoria femminile.

Anche se la celebre dama di Uomini e Donne, che in passato ha frequentato dei latin lover del calibro di Riccardo Gualtieri e Armando Incarnato, ha avuto relazioni sentimentali che non sono andate a buon fine, ciò non implica che stia nascondendo sordidi dettagli sul proprio orientamento sessuale.

Negli ultimi mesi l’egocentrica dama del Trono Over è stata oggetto di numerose polemiche e pesanti allusioni. L’ultima, in ordine di tempo, arriva direttamente dall’affollato social network Instagram.

Sul profilo ufficiale di Roberta Di Padua, che vanta oltre 97 mila followers, una caterva di internauti ha cercato, mediante opportune domande, di estorcere la verità sulla reale preferenza sessuale della 38enne di Cassino.

Roberta di Padua risponde ai followers

La chiacchieratissima protagonista di Uomini e Donne non ha esitato a replicare agli interrogativi degli instagramers e ha fornito una risposta telegrafica e tendenzialmente enigmatica:

“Rispetto tutti i gusti”

Com’era facilmente prevedibile, la replica di Roberta Di Padua non ha appagato la curiosità dei fan. La sua precisazione è apparsa del tutto evasiva e non ha rivelato alcuna informazione aggiuntiva. L’effettivo orientamento sessuale della sibillina 38enne resta, pertanto, ancora un‘incognita.

Quella di Roberta Di Padua, ad onor del vero, potrebbe essere una vera e propria strategia mediatica volta a far parlare di sé, fomentare i rumors e incrementare la curiosità dei fan.