Il ritorno nello studio di Maria De Filippi potrebbe rientrare nei piani di Eliana Michelazzo, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” in cerca di riscatto televisivo. Un’ipotesi che è iniziata a circolare dopo l’intervista rilasciata a Super Guida Tv.

Dopo una parentesi di circa undici anni, l’ex corteggiatrice del noto people show di Maria De Filippi, Eliana Michelazzo, potrebbe fare il suo glorioso ritorno su Canale 5. In seguito a un lungo periodo in cui si è dedicata all’agenzia Aicos Management e dopo il clamoroso scandalo mediatico Pratigate, la quarantenne romana potrebbe tornare nel leggendario studio di Uomini e Donne.

Eliana Michelazzo, il possibile ritorno a “Uomini e Donne”

In un’intervista-fiume rilasciata al sito Super Guida Tv, Eliana Michelazzo ha parlato di sé, delle sue ambizioni professionali e del Pratigate, celeberrimo scandalo televisivo che l’ha vista tra i protagonisti cardine della tortuosa vicenda.

Ha esordito parlando del rapporto con le due omonime ex “compagne di merende”, ossia Pamela Prati e Pamela Perricciolo:

“Se ci siamo riconciliate? No. Nel senso, con Pamela Prati sicuramente no. Con la Perricciolo, ti dico la verità mi piacerebbe un giorno sedermi di fronte lei, per avere un confronto e chiederle: Perché? Anche perché le ho voluto bene, era come mia sorella, era la mia certezza diciamo. Quindi se mai accadrà lo farò privatamente e non davanti alle telecamere”

Poi cambia registro e accenna ad un possibile ritorno nello studio televisivo di Uomini e Donne:

“In molti mi dicono che mi rivorrebbero a Uomini e Donne. Ma non so come la pensi Maria De Filippi, perché credo che anche lei avrà dubitato di me rispetto a tutto ciò che è successo. Certo però l’idea è allettante: fare un Trono con una donna di 40 anni sarebbe il top! La tronista quarantenne, vuoi mettere? Sicuramente io farei un target dai 30 in su, non potrei mai fare meno!”

Sogna, Eliana Michelazzo. Ma i suoi voli pindarici non si limitano esclusivamente alla nota trasmissione di Maria De Filippi. Con grande nonchalance, l’ex manager di Pamela Prati ha avanzato una candidatura spontanea per un importante reality show Mediaset: