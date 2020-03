Uomini e Donne, ecco perché non è andato in onda lunedì 16 marzo

Uomini e Donne, ecco perché non è andato in onda lunedì 16...

Il popolare dating show di Maria De Filippi sarebbe dovuto andare in pausa a partire dal 23 marzo, ma lunedì 16 marzo è stato sospeso anzitempo.

Il pubblico abituale di Uomini e Donne si chiede per quale oscuro motivo lunedì 16 marzo non sia stato trasmesso il consueto appuntamento in onda su Canale 5. Gli aficionados della trasmissione di Maria De Filippi, che oggi si sono sintonizzati speranzosi sulla rete Mediaset, si sono ritrovati davanti un’amara sorpresa.

Al posto del popolare dating show condotto da Maria De Filippi, è andato in onda un film. Il pubblico, comprensibilmente adirato e confuso, si interroga se il programma sia stato archiviato a causa dell’emergenza Coronavirus oppure abbia subìto un’ulteriore modifica del palinsesto.

Rabbia e delusione per i telespettatori che speravano in un paio d’ore di intrattenimento televisivo, durante questa soporifera quarantena imposta dal Governo. Il comunicato ufficiale divulgato da Mediaset giorni addietro parlava di una breve pausa che sarebbe entrata in vigore a partire da lunedì 23 marzo. Cosa è accaduto dunque?

La verità sullo stop anticipato

Le disposizioni Mediaset, così come ha svelato il sito DavideMaggio.it, sarebbero partite dalla stessa conduttrice. Sembra che Maria De Filippi abbia voluto sospendere la messa in onda delle recenti registrazioni di ‘Uomini e Donne’ per solidarietà nei confronti del collega Paolo Bonolis.

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, il conduttore romano non avrebbe preso affatto bene la scelta dei piani alti di Mediaset d’interrompere il suo game show Avanti un altro!. Sebbene il celebre programma tv avesse ancora svariate registrazioni da mandare in onda, la trasmissione di Bonolis è stata sospesa per l’emergenza sanitaria nazionale.

Adesso Canale 5 starebbe prendendo in seria considerazione la possibilità di rendere disponibili sul web le puntate inedite di Uomini e Donne, non ancora trasmesse in tv. Il pubblico resta in attesa di aggiornamenti ufficiali.