‘Penso sempre a Gemma’ Uomini e Donne, l’ex volto del programma confessa i sentimenti verso la dama

Uomini e Donne la confessione choc di un ex cavaliere del programma d Maria De Filippi: “Penso sempre a lei”. La sua confessione sorprende

Nuovo colpo di scena per il programma più guardato di sempre stiamo parlando appunto del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne.

Uomini e Donne ex cavaliere, confessione choc

Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, sopratutto con l’entrata di un ex cavaliere del programma.

Ma la protagonista di questa vicenda è stata proprio la più chiacchierata Gemma Galgani. La donna infatti a quanto pare è sempre sotto la luce dei riflettori, ma questa volta non sono stati i battibecchi con la simpaticissima Tina Cipollari, ma la confessione fatta proprio da un ex cavaliere di Uomini e Donne.

Stiamo infatti parlando proprio di un ex fiamma della dama torinese, che ha rilasciato un’intervista davvero sorprendente. Ma siete curiosi di chi stiamo parlando? Ebbene a parlare della dolce Gemma è stata una sua ex fiamma Marco Firpo. Come in molti ricordano infatti i due si sono lasciati anni fa dopo un intensa relazione d’amore.

Uomini e Donne Marco confessa: “Penso sempre a lei”

L’ex cavaliere del programma, infatti qualche giorno fa ha si è lasciato andare ad un intervista e a delle dichiarazioni inaspettate. Il cavaliere ha parlato infatti della storia d’amore con Gemma, una storia ricca di passione e amore:

“Da quando la nostra storia è finita, non c’è un giorno che non abbia dedicato a Gemma un pensiero. Ho passato momenti stupendi con lei e non penso che li scorderò. Ero innamorato di lei, è una grande donna.”

Parole ricche d’amore quelle di Marco nei confronti della dama torinese, ma cosa ne penserà Gemma di tutte queste bellissime parole?