Lo spietato Coronavirusha colpito duramente anche alcuni ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Tra questi spunta il nome dell’ex tronista Fabio Colloricchio e della sua fidanzata Violeta Mangrinyan.

Nelle settimane precedenti, la popolare coppia aveva aggiornato i propri followers sulle loro condizioni di salute tramite il social network Instagram. Ma pochi giorni fa, ecco che giunge inesorabile la conferma alla diagnosi: Covid-19.

Il Coronavirus ha colpito sia il trentenne argentino che la ventiquatrenne spagnola. Fortunatamente Violeta e Fabio si sono lasciati l’incubo Covid-19 alle spalle: attualmente godono di buona salute e si sono rivolti a Instagram per raccontare la loro tormentata esperienza:

“Una luce alla fine del tunnel… Oggi abbiamo fatto il test del Coronavirus con Violeta Mangrinyan ed entrambi siamo risultati positivi per le IgG. Ciò significa che abbiamo avuto il Covid -19, l’abbiamo superato e ora abbiamo gli anticorpi. Siamo immuni e non contagiamo nessuno (…) Consiglio a tutti coloro che hanno dubbi se ce l’hanno o no di provare il test! È molto importante essere in grado di superare questo virus insieme”