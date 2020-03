‘Sei uno str**zo’ Daniele Del Moro aggredisce Gianni Sperti: volano stracci a Uomini e Donne

Uomini e Donne Trono Classico, Daniele Dal Moro e Gianni Sperti, volano parole pesanti tra i due, ecco è successo

Uomini e Donne è uno dei programmi più guardati di sempre. Pare però che nell’ultimo periodo le puntate del Trono Classico non stanno riscuotendo successo. Pare infatti che i nuovi tronisti non siano molto seguiti dal popolo giovane e fans da anni di Uomini e Donne.

Uomini e Donne Daniele Dal Moro in lacrime

A quanto pare la nuova puntata di Uomini e Donne è ricca di colpi di scena. Pare infatti che il giovane tronista Daniele, non è riuscito a trattenere le sue emozioni, scoppiando in un mare di lacrime. Il motivo? Gianni Sperti, lo storico opinionista di Uomini e Donne infatti avrebbe attaccato il tronista per alcune cose non gli sono piaciute.

I due infatti hanno iniziato a discutere proprio su Angelica, ma la situazione è degenerata, tanto che Daniele ha iniziato ad inveire contro l’opinionista, accusandolo con parole poco piacevoli. Ma ovviamente Gianni Sperti non è rimasto muto di fronte a queste parole iniziando a inveire contro il tronista.

Uomini e Donne, Gianni Sperti contro Daniele

Una situazione davvero spiacevole quella venutasi a creare nello studio di Uomini e Donne tra Gianni e Daniele. I due infatti hanno iniziato a parlare della corteggiatrice del giovane, ma Daniele ha incominciato a inveire contro Gianni sostenendo che i suoi interventi fossero inutili, ma le cose sono degenerate quando i due hanno iniziato a litigare.

A scatenare l’intervento di Gianni Sperti però sono stati anche le accuse del giovane nelle scorse puntata di Uomini e Donne. L’opinionista infatti ogni volta che iniziava a parlare, sentiva sotto voce Daniele sparlare di lui. La situazioni infatti e degenerata durando per circa mezz’ora. Tra l’altro che Daniele avesse un carattere particolare era già noto quando ha partecipato al Grande Fratello.