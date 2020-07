Uomini e Donne, Cristian Gallella come Sirius: spunta la storia con una...

Due vite sentimentali costellate da esperienze analoghe quelle di Cristian Gallella e Nicola Vivarelli, celebri protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Cristian Gallella, leggendario tronista del dating show Uomini e Donne, è tornato prepotentemente sull’onda del gossip per via della sua recente separazione dalla compagna Tara Gabrioletto. Una notizia che ha turbato i fan della coppia e, al contempo, ha scatenato in loro morbosa curiosità.

Ex dama dal Trono over fa una confessione inedita su Cristian Gallella

L’annuncio del break up tra Cristian e Tara è stato un mattone tra capo e collo per gli aficionados di Uomini e Donne. Sui principali social network, infatti, non si parla d’altro che dei misteriosi motivi di separazione della popolare coppia.

Tra i tanti personaggi di Uomini e Donne attivi su Instagram, anche l’ex dama Cristina Incorvaia è stata inondata da domande indiscrete, tutte imperniate su Cristian Gallella. All’ex diva del Trono over, un follower le ha rivolto un quesito ben preciso:

“Cosa ne pensi di Cristian e Tara?”

Senza tanti giri di parole e preamboli, Cristina Incorvaia ha testualmente replicato:

“In tutta onestà, conoscendo un po’ Cristian visto che è un mio ex di tanti anni fa, non li ho mai visti benissimo insieme come coppia…”

Una rivelazione che ha spiazzato i suoi seguaci. Tra lo sbigottimento e l’incredulità, i followers di Cristina Incorvaia hanno rilevato una forte analogia tra Cristian Gallella e Nicola Vivarelli, noto come Sirius. Il sexy toyboy di Gemma Galgani, infatti, è salito agli onori della cronaca per l’abissale divario anagrafico con la settantunenne piemontese.

Cristian Gallella e il paragone con Nicola Vivarelli

Le esperienze sentimentali di Cristian e Sirius, straordinariamente simili, non sono passate inosservate al popolo dei social. Le analogie si sono formate nella mente dei fan. Sia Cristian che Nicola avrebbero avuto, in effetti, una liaison amorosa con una dama del Trono over.