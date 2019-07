Uomini e donne, un tragico incendio ha travolto una coppia del trono over: ‘Gravi condizioni’

Una tragedia di immane proporzioni quella che ha interessato una nota coppia del trono over di Uomini e donne: la loro casa distrutta da un incendio

Una notizia che ha sconvolto tutti i fan del dating show di Maria De Filippi. Una nota coppia di Uomini e donne, trono over, sta vivendo un incubo. Dopo aver trovato l’amore, adesso si ritrovano a combattere tra la vita e la morte.

Dopo Uomini e donne, travolti dalla fiamme

Un epilogo davvero drammatico quello che ha travolto la coppia di Uomini e donne. Dopo aver partecipato al trono over, due protagonisti avevano trovato l’amore, ma la fortuna non è stata dalla loro parte. Carmine e Anna erano andati a vivere insieme nella villetta a Lauro. La versione senior del dating show ha fatto nascere in loro l’amore. Non sempre nasce l’amore dalle frequentazioni del programma, ma questa volta cupido aveva scoccato la sua freccia.

Infatti, non molto tempo fa Anna e Carmine avevano deciso di intraprendere una relazione al di fuori del programma. Sembra però che l’ex coppia del Trono sia stata coinvolta in un tragico episodio, come riporta il sito tw-news.it.

Uomini e donne, l’incidente di Anna e Carmine

L’amore tra Anna e Carmine, a Uomini e donne, è nato subitissimo. Terminato il periodo relegato alla conoscenza, i due sono andati a convivere villetta del cavaliere. Carmine, infatti, vive a Lauro, nella frazione di Migliano. Vedere due persone anziane volersi così bene ha commosso tutti, per questo la notizia del loro incidente ha sconvolto il pubblico di Uomini e donne.

Secondo alcune cronache locali la loro casa sarebbe saltata in aria lo scorso martedì mattina intorno alle ore 9 per una fuga di gas. Lo scoppio ha provocato gravi danni non solo alla casa.

Le conseguenze più gravi sono toccate ad Anna, che ora si trova ricoverata presso il Centro grandi ustionati dell’ospedale di Bari. La donna sta combattendo tra la vita e la morte. Le fiamme hanno colpito gli arti inferiori, le braccia e la testa in misura maggiore. La villetta ovviamente non è più abitabile. Carmine è fuori pericolo perché le fiamme l’hanno appena sfiorato: al momento dello scoppio si trovava in bagno. La donna, invece, aveva aperto il frigorifero facendo da ventaglio alla fiamma che ha distrutto tutto.