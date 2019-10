‘Ho fatto l’amore con più uomini qui in studio’ Scandalo a Uomini e Donne

Uomini e Donne, la confessione bollente di una dama del parterre femminile: “Ho avuto rapporti completi con tre persone in questo studio”

Uno dei programmi più seguiti del pomeriggio è, senza alcun dubbio, Uomini e Donne ideato e condotto da Maria De Filippi. Da un po di anni, la padrona di casa ha deciso di rinnovare la sua trasmissione offrendo la possibilità ai cosiddetti ‘over’ di trovare l’amore. Nelle ultime ore, circola in rete una confessione bollente proprio di una delle dama protagonista del trono over: Gemma Galgani.

Uomini e Donne: confessione bollente

La dama torinese è protagonista indiscussa del trono over. Da quando ha intrapreso questa esperienza televisiva il suo unico obiettivo è sempre stato quello di trovare il suo ‘principe azzurro‘. Gli appassionati di Uomini e Donne sono consapevoli che Gemma Galgani, almeno fino ad ora, non è riuscita a trovare l’uomo perfetto per lei. Negli anni si sono presentati in studio molti cavalieri ma solo pochi hanno conquistato il suo cuore, tra questi anche Giorgio Manetti.

Di recente, la dama torinese ha fatto molto discutere per le sue dichiarazioni ‘bollenti’ su alcuni cavalieri. Senza filtri, la donna ha affermato di aver avuto rapporti intimi con ben tre cavalieri, ecco le sue parole.

Le parole di Gemma Galgani

Una dichiarazione della dama torinese che ha lasciato il pubblico del dating show di Canale 5 senza parole:

“Ho avuto rapporti completi con tre persone in questo studio”

ha asserito la dama torinese. Gemma Galgani ha poi precisato che con il suo storico ex ha invece instaurato un rapporto che va ben oltre il sesso. La dama infine ha poi aggiunto che con la sua ex fiamma Giorgio Manetti: “Con lui ho fatto l’amore! Non sesso!”. Ad ogni modo, continua essere oggetto di critiche da parte delle altre dame e degli opinionisti.