Uomini e Donne chiude i battenti: la decisione Mediaset nelle ultime ore

Addio a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De FIlippi verrà interrotto per le festività Natalizia, ecco quando ritorna

Il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, basato sui sentimenti e sull’amore a quanto pare ci dirà addio.

Uomini e Donne si fermerà

Il programma d’amore condotto da Maria De Filippi a quanto pare si prendere una breve pausa proprio per le festività natalizie. Come ogni anni anche Maria De Filippi insieme al suo fantastico cast si prenderà una pausa dalla televisione per dedicare la loro presenza alla famiglia. A quanto pare infatti il programma in onda tutti i giorni sulla rete Mediaset, ha anche annunciato le date in cui inizierà la sua pausa.

La sosta però, per la fortuna degli amanti del programma, a quanto pare sarà più breve del solito. Pare infatti che la trasmissione infatti prenderà una breve vacanza di due settimane, a differenza degli altri anni che invece la pausa natalizia si è allungata fino a tre settimane.

Uomini e Donne quando riprenderà?

Il programma di Maria De Filippi è uno dei programmi molto amati dal pubblico italiano, ma sopratutto seguitissimo. La notizia della pausa ha sconvolto un po i fan, anche se fortunatamente a quanto pare la pausa sarà veramente breve, quindi ci sarà poco da attendere per le nuove puntate. Infatti a quanto pare il programma di Maria De Filippi si fermerà proprio lunedì 23 dicembre, per riprendere poi successivamente il 7 gennaio.

Una pausa meritata non solo per la conduttrice ma anche per quelli che lavorano quotidianamente per lei, ma si sa anche se l’attesa e breve, i fan preferirebbero continuare a vedere la trasmissione anche durante le festività natalizie.