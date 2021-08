Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista, Joele? vita privata, età e lavoro

Il giovane è uno dei protagonisti nella prima parte della nuova stagione di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dal 13 settembre: conosciamolo meglio.

Non resta che attendere la messa in onda di Uomini e Donne per sapere se i giovani scelti rispecchieranno le caratteristiche volute da Maria De Filippi:

“Oggi cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti; quando ho capito che i tronisti erano diventati un cliché, ho deciso di cambiare.“

La conduttrice ci sarà riuscita? ancora non lo possiamo sapere, ma conosciamo meglio il nuovo tronista per farci un’idea.

Chi è Joele, il nuovo tronista di Uomini e Donne: tutto su di lui

A lanciare la prima anticipazione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne si chiama Joele e il suo cognome è Milan. Classe 1995 e abita in provincia di Venezia, precisamente a Mirano.

A giugno ha compiuto 26 anni ed ha un diploma come ragioniere.

Al momento lavora presso un concessionario d’auto nella sua città.

Ama lo sport, soprattutto basket e calcio.

Inoltre, ha diversi tatuaggi sul corpo che gli coprono braccia e torace.

Durante la registrazione della prima puntata, Joele ha raccontato di aver vissuto, di recente, una delle più brutte delusioni in amore.

Sembrerebbe che abbia beccato la sua ex fidanzata a letto con uno dei suoi migliori amici.

Ma ora, dopo questa spiacevole sorpresa, è pronto a innamorarsi all’interno del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: anticipazioni e tante novità

A Uomini e Donne siederanno sul trono classico anche un altro ragazzo e Andrea Nicole.

Quest’ultima è una donna che in passato era un uomo, la sua storia incredibile, sicuramente appassionerà milioni di telespettatori.

Pochi giorni fa, il settimanale NuovoTv ha annunciato la novità sulla celebre dama di Uomini e Donne.

Si tratta di Gemma Galgani, l’acerrima nemica di Tina Cipollari si è rifatta il seno e i fan del programma sono curiosi di scoprire la reazione del parterre maschile e femminile, ma soprattutto dell’opinionista.

Non resta che attendere l’inizio della nuova edizione per scoprirne di più.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Valentina Autiero si sfoga su Instagram: “Non sono fortunata”