Uomini e Donne, chi è Sammy Hassan corteggiatore di Giovanna Abate?

Chi è Sammy Hassan, il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne che ha colpito profondamente la tronista Giovanna Abate

Scopriamo insieme tutti i segreti di Sammy Hassan, dalle origini straniere al lavoro che lo impegna nel locali, dalle partecipazioni televisive all’incontro con Giovanna Abate, fino ad arrivare alla vita privata, che condivide con il figlio.

Chi è Sammy Hassan

Nasce a Roma, il 26 giugno del 1985.

L’uomo vive a Milano e lavora come vocalist performer, presentatore di eventi e modello. Oltre a questa attività, che porta avanti con gran orgoglio, sembrerebbe essere interessato a portarne una relativa al mondo dello spettacolo.

Alto 1.86 cm e figlio di padre egiziano, Hassan possiede un profilo Instagram, con il nickname sammythevoice85, in cui condivide con i follower la sua attività lavorativa in discoteca e nei vari locali, dove è noto con il nome d’arte di “Sammy The Voice”.

L’incontro con Giovanna Abate

Pochi giorni fa, il giovane si è presentato in trasmissione da Uomini e Donne per corteggiare la tronista Giovanna Abate, conquistandola completamente.

Di lui lo ha colpito soprattutto la storia personale, molto diversa da quella dei corteggiatori che fino ad adesso si erano presentati per conoscerla.

L’uomo, infatti, in seguito al lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus, ha perso il lavoro. Inoltre, alle spalle di Hassan c’è un matrimonio durato quattro anni e mezzo, segnato anche dalla nascita del figlio Christian, che l’uomo definisce come la persona più importante della sua vita.

In realtà, molti tra il pubblico potrebbero già ricordarsi di Sammy Hassan per via di un’altra trasmissione di Uomini e Donne a cui ha partecipato.

Si tratta di Temptation Island, programma a cui ha preso parte come single, facendosi notare per la sua vicinanza con Cristina Incorvaia, che mise a rischio la storia di quest’ultima con David Scarantino.