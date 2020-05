Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista? Tutto su Alessandro Graziani

Chi è Alessandro Graziani, l’ex tentatore di Temptation Island ed ex corteggiatore di Giovanna Abate, tra i nuovi tronisti del trono misto di Uomini e Donne

Scopriamo insieme tutti i segreti dell’amatissimo ex corteggiatore e neo tronista, Alessandro Graziani!

Chi è Alessandro Graziani

Nasce a Genova il 2 febbraio del 1991, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Grande appassionato di sport, inizia la sua carriera nel mondo della pallavolo quando ha soltanto 14 anni. Il suo talento è talmente grande, che grazie i suoi allenamenti avrebbe raggiunto i 1,95 metri di altezza e sarebbe riuscito ad approcciarsi alla carriera agonistica.

Il grande pubblico lo conosce in primis per via della sua partecipazione al reality dei sentimenti di Mediaset, Temptation Island. Dopo quell’esperienza torna in tv, prendendo parte all’ultima edizione della trasmissione di Uomini e Donne, in veste di corteggiatore di Giovanna Abate.

Graziani è proprietario di una pagina Instagram molto seguita, dove sono presenti ben 91,9 mila follower.

Nuovo tronista a Uomini e Donne

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, nel dating show di Canale 5 è scoppiato un vero e proprio putiferio. Dopo uno scontro con la tronista Giovanna Abate, infatti, Alessandro Graziani aveva deciso di abbandonare definitivamente il programma.

Poco prima di abbandonare lo studio, però, la dama dell’ex trono over Roberta Di Padua ha chiesto a Maria che fosse data una sedia al giovane, per avere l’opportunità di conoscerlo.

“Diamogli una sedia. Se Gemma frequenta Nicola che ha 26 anni, possiamo farlo anche noi”.

Dopo qualche ora, Graziani è tornato in studio, ma non più in veste di corteggiatore della Abate, ma in quelle di “tronista” della nuova versione speciale del trono misto.

In base alle indiscrezioni trapelate dalla stessa Witty Tv, pare proprio che Graziani avrà quindi la possibilità di frequentare le dame del trono over, che hanno chiesto di conoscerlo.