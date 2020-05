Chi è Giovanni Longobardi, il nuovo cavaliere del trono over di Uomini Donne ed ex tentatore di Temptation Island molto legato a Ida Platano

Scopriamo insieme tutti i segreti di Giovanni Longobardi, dall’infanzia alla grande passione per lo sport, dagli attuali impegni professionali alla partecipazione al dating show di Uomini e Donne.

Chi è Giovanni Longobardi

Nasce il 9 luglio del 1982, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Primo di tre figli, cresce nel medesimo paese, dove insegue il sogno di diventare calciatore.

Gioca per diverse squadre, come la Scafatese, la Juve Stabia, il FC Bologna e il Pavia. Nel frattempo si dedica a svariati lavori e attualmente sembrerebbe essere un operaio meccanico.

Diventa noto al grande pubblico quando viene scelto tra i tentatori di un’edizione del programma di Canale 5, Temptation Island. Il giovane approda nel villaggio delle fidanzate e sono subito fuochi e fiamme.

Attualmente è cavaliere del trono over di Uomini e Donne, interessato a conoscere una donna con la quale intraprendere una relazione seria e stabile.

Nel corso del programma di Temptation Island, aveva stretto un grande legame con la nota dama Ida Platano, che rivedrà dopo qualche mese partecipando proprio alle puntate del trono over di Uomini e Donne.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni riguardo la vita privata di Longobardi, che sembrerebbe essere un uomo molto riservato.

Sappiamo abbia un rapporto speciale con la sorella minore Noemi: i due sono legatissimi e hanno dovuto affrontare la morte prematura del padre.

Su Instagram ha un seguito di circa 10mila follower e intrattiene i suoi fan caricando immagini in cui è ritratto in compagnia della famiglia, sul campo da calcio, con gli amici o mentre si allena in palestra.

Longobardi è single, status necessario per consentirgli la partecipazione al dating show di Canale 5, Uomini e Donne.