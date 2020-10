Uomini e donne, l’abito da sposa di Carlotta commuove il web: la foto con l’ex marito

La bellissima dama di Uomini e donne ha coronato un sogno comune a molte donne: mettere un abito da sposa.

Bella, simpatica e molto amata dal pubblico: Carlotta Savorelli dama del trono over ha voluto condividere con i social un momento che resterà sempre nel suo cuore, uno di quelli che è impossibile dimenticare.

Solo pochi giorni fa, Carlotta che è comunque un volto recente della trasmissione, ha voluto parlare a tutti senza filtri della sua malattia.

Carlotta Savorelli, il passato che tutti ignorano

La vocalist di Bologna, grazie al suo carattere e all’innegabile bellezza sta attirando sempre più pubblico dalla sua parte. In molti però ignorano il suo passato, un vissuto piuttosto turbolento che poi l’ha portata nello studio di Maria De Filippi.

La dama 35enne si è sbottonata un po’ in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. Carlotta ha rivelato che da piccolina purtroppo ha sofferto di body shaming in quanto le era stata diagnosticata la psoriasi patologia delle pelle che lascia evidenti segni. Anche con i suoi ex purtroppo le cose sono andate molto male. I suoi ex compagni, infatti, purtroppo l’hanno spesso tradita.

La Savorelli in abito da sposa

La Savorelli poche ore fa ha postato sul suo account instagram delle foto del matrimonio. Purtroppo col suo ex marito la storia è finita ma il ricordo di quel legame non smette di renderla nostalgica.

Carlotta ha creduto molto nella sua storia, una convinzione che l’ha portata ad un blocco emotivo quando purtroppo tutto è andato a rotoli. La voglia di rimettere il cuore il gioco è arrivata solo dopo 3 anni.

E Uomini e donne è l’occasione che può fare al suo caso. Ma per adesso non sembra esserle andata bene. Con Michele le cose sembravano andare bene, ma il subentrare di Roberta di Padua ha fatto sbriciolare tutto:

“Dovevamo uscire a cena. Ero già pronta, ma poi ho ricevuto una sua telefonata. Abbiamo parlato mezz’ora. Non conta il numero, ma è il peso delle uscite. Non ti odio, non ce l’ho con te e non ce l’ho con Roberta. Avevo già deciso di tirarmi fuori da questo cinema che non mi fa stare bene.”

In effetti, col suo passato, è stato meglio finire tutto prima che i sentimenti continuassero a maturare.