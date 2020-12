Uomini e Donne cancellato dalla programmazione: la decisione Mediaset

Il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi subirà un’interruzione. Scopriamo insieme cos’è accaduto.

Uomini e Donne viene stoppato e la notizia lascia di stucco i fan del dating show di Maria De Filippi.

La notizia è arrivata in questi giorni e ha colpito il pubblico come un fulmine a ciel sereno.

L’interruzione è stata decisa dai piani alti. Uomini e Donne non farà parte del palinsesto. Continuate a leggere per scoprire cos’è successo!

Uomini e Donne viene interrotto, la decisione di Mediaset

Uomini e Donne subirà un’interruzione e il pubblico non avrà, quindi, modo di vedere il dating show di Canale 5.

Il programma va ormai avanti da molti anni e riesce a ottenere sempre grande successo in fatto di ascolti.

Il pubblico lo adora e segue puntualmente, dal lunedì al venerdì, le vicende del trono classico e di quello over, che da quest’anno si sono fusi.

Inaspettata, però, è arrivata la notizia dell’interruzione del programma.

La decisione è stata presa da Mediaset e Maria non ha potuto fare nulla contro questa scelta.

Ecco qual è il motivo dello stop

Uomini e Donne non andrà in onda lunedì 7 dicembre e martedì 8 dicembre 2020.

Siamo vicini alle festività natalizie e il palinsesto di Mediaset inizia a entrare nel clima delle celebrazioni attesissime dagli italiani.

Nella giornata prefestiva e in quella festiva di Canale 5, quindi, al posto di Uomini e Donne andranno in onda i film Christmas at the Palace e Il destino sotto l’albero.

I fan del dating show sono dispiaciuti, ma li consola il fatto che si tratti di un’interruzione temporanea.

In base a quanto rivelato da Davide Maggio, Uomini e Donne dovrebbe tornare regolarmente in onda mercoledì, 9 dicembre 2020, alle ore 14.45.

Lo stop per le vacanze di Natale, invece, potrebbe arrivare il 21 dicembre 2020 e durare fino al 7 gennaio 2021.