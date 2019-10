Quanto guadagnano gli opinionisti di Uomini e donne? L’incasso a puntata è altissimo

Uomini e Donne svelati i guadagni stellari degli opinionisti del programma di Maria De Filippi. Ogni puntata una sommetta di denaro piuttosto notevole

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti degli ultimi anni. Il programma di Maria De Filippi improntato sull’amore, è ormai seguitissimi da adulti e da giovanissimi. Le storie d’amore che nascono all’interno del programma sono molto intense, tanto che i fan si affezionano tanto ai corteggiatori e ai tronisti. Ad arricchire però la puntata del programma televisivi, ci sono gli opinionisti come Gianni Sperti, Tina Cipollari e Jack Vanore.

Guadagni Stellari degli opinionisti

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono da sempre gli opinionisti più amati e seguiti dal pubblico italiano. I due infatti intrattengono il pubblico con i loro simpatici siparietti. Ma i due hanno un ruolo preciso all’interno del programma, ovvero quello degli opinionisti.

In molti però si chiedono quanto guadagnano gli opinionisti di Uomini e Donne, per rimanere seduti e criticare tutto ciò che accade all’interno del programma.

Quanto guadagno gli opinionisti di Uomini e Donne

Si vocifera ormai da tempo, sui guadagni degli opinionisti più seguiti di sempre del programma in onda su Canale Cinque. Pare infatti che i 3 opinionisti del programma guadagnino anche molto bene. A dare voce ai guadagni dei tre veterani del programma, è stato il sito Fidelit House, che ha svelato tutti i guadagni dell’ex ballerino Gianni, della bella Tina e del palestrato Jack.

Un cachet niente male per tutti e tre, si parlerebbe infatti, di circa 1000 o 2000 euro a puntata. Considerando le numerose registrazioni di Uomini e donne, fatte in un mese, i tre non possono proprio lamentarsi. Alcuni ritengono che i guadagni dei tre opinionisti del programma, siano esageratamente elevati per quello che fanno, ma il programma sarebbe lo stesso senza di loro? Forse, no, ma il loro guadagno è decisamente troppo per il loro ruolo.