U&D, Aurora preoccupa: drastico dimagrimento, il triste motivo

La dama del dating show di Canale 5 ha preoccupato i fan, dopo essere apparsa notevolmente dimagrita. Ecco cos’è accaduto.

Preoccupano molto il pubblico di Canale 5 le condizioni di Aurora Tropea, l’amatissima dama del trono over di Uomini e Donne.

La donna è apparsa visibilmente dimagrita e sono molti i telespettatori che si stanno chiedendo le ragioni della perdita di peso.

Non è un periodo affatto facile per Aurora, bersagliata da Gianni Sperti e in crisi con il cavaliere Giancarlo.

La dama ha anche deciso di cambiare la privacy del suo account su Instagram… scopriamo cos’è successo!

Periodo no per Aurora Tropea

A Uomini e Donne c’è una dama che sta vivendo un periodo davvero buio, che rischia di metterla KO.

Si tratta di Aurora Tropea, uno dei volti storici della trasmissione, che nell’ultimo periodo ne ha vissute di ogni.

L’autunno scorso aveva manifestato il suo interesse nei confronti di Germano Avolio, che l’ha rifiutata per poi lasciare lo studio al fianco di un’altra donna.

Recentemente, si era invaghita di Giancarlo, con cui ha interrotto la frequentazione nonostante provasse dei sentimenti reali per l’uomo.

Infine, è stata più volte accusata di falsità da Gianni Sperti, che non smette di tenerla nel suo mirino.

Il dimagrimento improvviso preoccupa tutti

Di recente, Aurora Tropea è apparsa visibilmente dimagrita.

La perdita di peso della dama di Uomini e Donne non è affatto passata inosservata agli occhi dell’attento pubblico di Canale 5.

Pare proprio che il motivo del dimagrimento siano le pene d’amore, che hanno davvero distrutto la donna e le hanno fatto passare l’appetito.

Aurora, però, sembra essere intenzionata a reagire e a prendersi una pausa. Anche per questo motivo avrebbe messo il suo account Instagram in modalità privata.

I fan rimangono molto preoccupati per le sue condizioni e sperano che la donna riesca in qualche modo a ricucire il suo cuore spezzato.