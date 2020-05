Uomini e Donne, tutte pazze per Sirius: arrivano nuove dame e lui le tiene

Uomini e Donne, tutte pazze per Sirius: arrivano nuove dame e lui...

Uno stuolo di corteggiatrici arriva a “Uomini e Donne” e Sirius si sfrega le mani. L’amarezza e la frustrazione di Gemma Galgani esplodono impetuose.

Sirius, croce e delizia di tante donne. Un toyboy dal fascino irresistibile, quasi impenetrabile. Un seduttore seriale abile nel conquistare le donne e farle cadere ai suoi piedi.

Giorno dopo giorno sembrano crescere a dismisura le signorine attratte da Nicola Varinelli, noto al pubblico come Sirius. Nuove dame, infatti, starebbero sgomitando per aver una chance con il ventiseienne toscano.

Sirius, che sin dal primo giorno ha tenuto in pugno Gemma Galgani, concedendosi a dosi limitate, l’ha stordita dolcemente e le ha inviato dei segnali confusi ed equivocabili. Il marinaio si è aperto solo un po’ con lei, ma mai abbastanza da far comprendere i suoi veri sentimenti.

Ciononostante, Gemma Galgani non ha mai smesso di sperare e di dimostrare tutta la sua vivissima attrazione all’avvenente toyboy. L’unica grande grana che invece sembra costituire una minaccia insormontabile, sarebbe l’arrivo di nuove dame che hanno iniziato ad orbitare vorticosamente attorno al suo pretendente.

Uomini e Donne, nuove dame si presentano al cospetto di Sirius

Nella schiera di corteggiatrici del Trono over di Uomini e Donne, arrivano nuove signorine particolarmente interessate al giovane spasimante di Gemma. Nella prossima puntata del celebre dating show di Maria De Filippi, tutti i riflettori saranno tutti puntati su Sirius.

Per il seducente marinaio e modello, infatti, si presenteranno in studio tre nuove dame, affascinanti e decisamente più giovani di Gemma. Un duro colpo, un mattone tra capo e collo per la settantenne torinese.

Stando alle anticipazioni della puntata di venerdì 22 maggio, le nuove corteggiatrici di Sirius non passeranno affatto inosservate. Il ventiseienne rimarrà piacevolemte sbalordito dalle new entry che si presenteranno al suo cospetto e le farà restare in studio.

Nel caotico dating show di Maria De Filippi i ruoli classici sono completamente saltati: i cavalieri del Trono over fanno i preziosi e si lasciano corteggiare da dame disinibite.