Uomini e Donne, Armando Incarnato smascherato dalla ex: lui si esaspera e...

Protagonista nevralgico della puntata di mercoledì 27 maggio di “Uomini e Donne” sarà Armando Incarnato, finito nel radar della sua ex partner Jeanette Rojas.

Succose anticipazioni giungono dal sito Witty TV. La puntata di mercoledì 27 maggio di Uomini e donne partirà in pompa magna con il cavaliere Armando Incarnato. Si tornerà a disquisire sulla famigerata quarantena del napoletano, trascorsa in compagnia della sua ex compagna Jeanette Rojas.

Uomini e Donne, Jeanette sbugiarda Armando. Lui perde il self control

La conduttrice Maria De Filippi riaprirà la questione, rendendo di dominio pubblico gli scatti fotografici che inchiodano i due ex partner. La diretta interessata, ovvero sia Jeanette Rojas, interverrà per esporre la propria versione dei fatti inerente la sua quarantena.

La donna si scaglierà contro Armando e lo smaschererà davanti ai presenti. Per tutta risposta, l’impetuoso quarantatreenne abbandonerà lo studio di Uomini e Donne, tra l’incontenibile ira e il rimarcato disappunto. L’ennesimo bluff o un autentico addio?

Uomini e Donne, Sirius conteso da Gemma e Valentina

Ma i coup de théâtre proseguono. I battibecchi tra le dama Gemma Galgani e Valentina Autiero proseguiranno imperterriti anche in questa puntata del dating show. Al centro delle loro querelle ci sarà sempre lui, il seducente toyboy Nicola Vivarelli, in arte Sirius.

Una dolce sorpresa per Veronica

Altra grande protagonista della puntata di mercoledì 27 maggio sarà Veronica Ursida. La dama riceverà un gradito bouquet di rose rosse. Si ipotizzerà che il mittente possa esser stato il cavaliere Giovanni Longobardi.

L’Alchimista svelerà la sua identità a Giovanna Abate

Dulcis in fundo, Giovanna Abate. L’Alchimista si presenterà al suo cospetto senza la celeberrima maschera di Salvator Dalì e rivelerà a tutti la sua identità. Ad assistere alla scena ci saranno in studio anche i corteggiatori Alessandro Graziani e Sammy Hassan.