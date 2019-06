Uomini e donne, Armando Incarnato in ambulatorio dopo un incidente: ‘Pieno di cicatrici’

Uomini e Donne incidente per il giovane concorrente del trono Over Armando Incarnato, finito in ambulatorio, ecco cosa è successo

Sono ormai settimane che Uomini e Donne, il programma della bravissima conduttrici Maria De Filippi è terminato, Il programma infatti è andato in vacanza dopo un lungo anno molto intenso tra scelte nel trono classico e amori finito del trono Over. Anche i concorrenti del programma infatti si sono ritirati dalle scene, aspettando come tutti i fan del programma, il ritorno a settembre per una nuova edizione del Trono Over e del Trono Classico.

Tra questi anche il conteso Armando Incarnato del Trono Over ha deciso finalmente di prendersi un po di tempo e rilassarsi su una bella spiaggia, ma a quanto pare non ci è riuscito. Il giovane infatti come ha comunicato sui social è stato vittima di un piccolo incidente.

Armando Incarnato in ospedale

Armando, cavaliere del trono Over di Uomini e Donne ha lasciato i suoi fan senza parole. In una recente Instagram stories, il giovane napoletano, ha fatto preoccupare i fan per una foto sul social network. A quanto pare infatti, sembra che il cavaliere sia finito in ambulatorio dopo un piccolo incidente al piede.

A farlo sapere è proprio l’ex cavalieri, che ha pubblicato un messaggio poco chiaro sul suo profilo personale di Instagram. Il giovane, come racconta, era intento ad andare al mare, ma a quanto pare si ritrovato a fare un giro in infermeria:

“Volevo andare al mare… sono finito in ambulatorio. PS: Ricordatevi sempre di vedere e cercare di capire bene dove ‘mettete i vostri piedi’. Buondì… È dalle esperienze negative che si impara a camminare. E mi sa che ho ancora tanto da imparare!”. “Una cicatrice sull’occhio sinistro, una alla caviglia destra… e una alla mano destra”

Ha concluso il cavaliere del programma.

Il giovane Amando non ha raccontato nel dettaglio il motivo di tale incidente, ma sembra che abbia voluto volontariamente nasconderlo a suoi fan. Ma cosa sarà successo al cavaliere di Uomini e Donne in queste ore? Come si è procurato quella ferita al piede? Al momento l’ex concorrente di Uomini e Donne non ha svelato ancor nulla, ma in molti sono curiosi di conoscere come sta oggi il bel napoletano.